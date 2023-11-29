Господині поділились п‘ятьма способами швидкого та ефективного очищення жалюзі

Серед переваг жалюзі перед звичайними шторами є один недолік – вони накопичують пил та бруд. Однак існують лайфхаки, які допоможуть швидко та легко очистити жалюзі.

Про це пише ТСН.

Як почистити горизонтальні жалюзі

Готові щипці з мікрофібровими або поролоновими накладками замочують у мильному розчині та протирають смуги жалюзі. Також можна використовувати підручні засоби, такі як щипці для стейків, на які можна закріпити губки або м'які тканини для миття.

Інші способи включають використання звичайних шкарпеток, вологих серветок або спеціальних порохотягів для міжламельного очищення.

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Як почистити тканинні жалюзі

Текстильні смуги краще знімати з вікна, мити в розгорнутому стані, замочувати у воді з мильним засобом та аккуратно протирати губкою.

Як почистити жалюзі день-ніч

Розгорнуте полотно поміщають у воду з мильною піною, залишають на деякий час, а потім обережно промивають та висушують.

Як почистити вертикальні жалюзі

Для алюмінієвих та пластикових жалюзі використовуйте мильний розчин чи розчин з мийним засобом, рівномірно наносячи його на смуги.

Ці прості поради полегшать догляд за різними типами жалюзів, допомагаючи зберігати їх у чистоті та гарному стані.

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