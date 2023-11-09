Господині відповіли, для прання яких речей не можна використовувати кондиціонер

Кондиціонер зменшує жорсткість води, надає білизні приємного аромату та нейтралізує статичну електрику. Під час прання з його використанням утворюється захисний шар на волокнах тканини, який забезпечує їх м'якість. Однак важливо пам'ятати, що не всі види тканин можна прати з кондиціонером.

Про це пише ТСН.

Рушники

Махрові рушники - це один з прикладів, коли використання засобу для м'якості не рекомендується, оскільки це може призвести до появи неприємного запаху і вологості після прання. Тканина втрачає свою всмоктувальну здатність через контакт з засобом, що значно уповільнює процес сушіння.

Кашемір та шерсть

Кашемір і шерсть також не піддаються обробці засобом для м'якості, оскільки це може змінити їх текстуру та призвести до втрати властивості зберігати тепло. Крім того, кондиціонер робить речі з цих матеріалів липкими.

Шовк

Натуральний шовк можна прати в машинці на делікатному режимі, але обов'язково без використання будь-яких засобів для м'якості, оскільки вони можуть залишити плями на тканині.

Спортивний одяг

Спортивний одяг, який зазвичай виготовлений з вологостійких тканин, також не повинен піддаватися обробці засобом для м'якості. Це може призвести до втрати їх властивостей з регуляції температури тіла та відштовхування вологи від шкіри.

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Мікрофібра

Мікрофібра, яка використовується, наприклад, для виробництва серветок для прибирання, абсолютно не переносять контакту з засобом для м'якості.

Купальники

Також не рекомендується використовувати засіб для м'якості при пранні купальників, білизни з еластаном та коригуючого одягу, оскільки це може негативно вплинути на властивості цих тканин.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати бюджетний засіб для прання.

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