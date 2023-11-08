Господині підказали рецепт копійчаного засобу, який миттєво освіжить повітря у приміщенні

Цей бюджетний спрей швидко освіжить повітря в вашому будинку, і приємний аромат протримається протягом кількох тижнів. Його рецептом поділилась у своєму блозі Джилл Ністу.

Як приготувати свій освіжувач повітря

Щоб приготувати освіжувач повітря, вам знадобляться наступні інгредієнти:

6 столових ложок дистильованої води - вона допоможе спрею зберігатися тривалий час. Ефірні олії лаванди і лимону - по 10 крапель кожної. Ці олії нададуть аромату свіжість і сприяють релаксації. Емульгатор - 2 столові ложки. Якщо додати медичний спирт або горілку, це допоможе змішувати воду та ефірні олії.

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Процес приготування

Візьміть скляну пляшку з розпилювачем. Додайте в дистильовану воду емульгатор і ефірні олії. Закрийте пляшку та добре струсніть, щоб всі інгредієнти змішалися. Готовий спрей можна використовувати для освіження повітря вдома.

створити атмосферу свіжості в вашому будинку. Щоб підсилити аромат, розприскуйте його на штори, меблі, одяг, і насолоджуйтеся приємним ароматом, який триматиметься протягом тривалого часу.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати натуральний освіжувач повітря.

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