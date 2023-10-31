Господині дали дієву пораду, як зробити квашену капусту смачною

Не завжди вдається приготувати смачну квашену капусту, і іноді вона виходить неприємною на смак. Це найчастіше стається через допущення поширеної помилки.

Про це пише Ukr.media.

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Одним з ключових факторів є товщина нарізки. Якщо капусту порізати занадто великими шматками, її смак може стати менш насиченим, і процес квашення може тривати довше.

Найкраще нарізати капусту якомога дрібніше. Таким чином, вона швидше дозріває, і вам гарантована смачна, хрумка та соковита квашена капуста.

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