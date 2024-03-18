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Хот-дог по-українські: 5 рецептів

Володимир Ярославський

Хот-дог по-українські: 5 рецептів

БЛОГ

Мій Топ 5 хот-догів по-українськи

 

 

Спеціально для вас я приготував мої улюблені українські хот-доги. Впевнений, що кожен знайде свій улюблений. Тож дивіться уважно і обирайте!

 

 

Селянський:

 

Гречана бріош

 

Підкопчена сосиска

 

Печене яблуко

 

Кровʼяна ковбаса

 

Кріп, майонез з часником та кропом, і додав ще смаженого насіння соняшнику

 

 

Поліській:

 

Солодова булка

 

Кетчуп та смажена цибуля

 

Сосиска з журавлиною

 

Квашена капуста

 

Хрін, шкварки

 

Майонез з петрушкою

 

 

Той самий з дитинства:

 

Біла булка

 

"Корейська" морква

 

Молочна сосиска

 

Кетчуп та дитинство

 

 

Київська перепічка:

 

Смачна сосиска

 

Дріжджове тісто

 

Все посмажити у фритюрі

 

І вже смачно

 

 

Закарпатський:

 

Солодова булка

 

Сосиска з ДорБлю

 

Картопля фрі

 

Смажена цибуля з беконом

 

Майонез з часником

 

Бринза

 

 

БОРЩ:

 

Темна булка

 

Салат з червоної капусти з майонезом

 

Козацька сосиска

 

Борщова заправка

 

Гірчиця, майонез з часником

 

Цибулеві чипси та кріп

 

 

 

 

 

А який ваш улюблений Хот-Дог?

Джерело:instagram.com

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