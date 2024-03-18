Хот-дог по-українські: 5 рецептів

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Мій Топ 5 хот-догів по-українськи

Спеціально для вас я приготував мої улюблені українські хот-доги. Впевнений, що кожен знайде свій улюблений. Тож дивіться уважно і обирайте!

Селянський:

Гречана бріош

Підкопчена сосиска

Печене яблуко

Кровʼяна ковбаса

Кріп, майонез з часником та кропом, і додав ще смаженого насіння соняшнику

Поліській:

Солодова булка

Кетчуп та смажена цибуля

Сосиска з журавлиною

Квашена капуста

Хрін, шкварки

Майонез з петрушкою

Той самий з дитинства:

Біла булка

"Корейська" морква

Молочна сосиска

Кетчуп та дитинство

Київська перепічка:

Смачна сосиска

Дріжджове тісто

Все посмажити у фритюрі

І вже смачно

Закарпатський:

Солодова булка

Сосиска з ДорБлю

Картопля фрі

Смажена цибуля з беконом

Майонез з часником

Бринза

БОРЩ:

Темна булка

Салат з червоної капусти з майонезом

Козацька сосиска

Борщова заправка

Гірчиця, майонез з часником

Цибулеві чипси та кріп

А який ваш улюблений Хот-Дог?