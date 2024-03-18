Хот-дог по-українські: 5 рецептів
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Мій Топ 5 хот-догів по-українськи
Спеціально для вас я приготував мої улюблені українські хот-доги. Впевнений, що кожен знайде свій улюблений. Тож дивіться уважно і обирайте!
Селянський:
Гречана бріош
Підкопчена сосиска
Печене яблуко
Кровʼяна ковбаса
Кріп, майонез з часником та кропом, і додав ще смаженого насіння соняшнику
Поліській:
Солодова булка
Кетчуп та смажена цибуля
Сосиска з журавлиною
Квашена капуста
Хрін, шкварки
Майонез з петрушкою
Той самий з дитинства:
Біла булка
"Корейська" морква
Молочна сосиска
Кетчуп та дитинство
Київська перепічка:
Смачна сосиска
Дріжджове тісто
Все посмажити у фритюрі
І вже смачно
Закарпатський:
Солодова булка
Сосиска з ДорБлю
Картопля фрі
Смажена цибуля з беконом
Майонез з часником
Бринза
БОРЩ:
Темна булка
Салат з червоної капусти з майонезом
Козацька сосиска
Борщова заправка
Гірчиця, майонез з часником
Цибулеві чипси та кріп
А який ваш улюблений Хот-Дог?