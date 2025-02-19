Гарні інопланетяни: особливості породи котів орієнталів та правила догляду за ними

Орієнтальні кішки вирізняються унікальною зовнішністю, яку часто називають "інопланетною". Вони вважаються однією з найбільш екзотичних порід завдяки своєму елегантному вигляду та неймовірному різноманіттю забарвлень, які не зустрічаються у жодної іншої породи.

Ці тварини походять із Таїланду, де вважалися священними та мешкали в буддистських храмах. Вони є близькими родичами сіамських кішок, проте відрізняються забарвленням шерсті та насичено-зеленими очима замість блакитних. Орієнтали вперше з’явилися в Європі наприкінці XIX століття, а як окрему породу їх офіційно визнали лише в середині XX століття. Про це пише Daily Paws.

Сьогодні нараховується близько 300 варіантів забарвлення цих кішок. Серед базових кольорів виділяють гавану (шоколадний), чорний (ебоні), лавандовий, блакитний, червоний, кремовий, фавн (бежевий), циннамон (колір кориці) та білий. Також існують варіанти з візерунками, такі як черепахове, мармурове, тигрове або плямисте забарвлення.

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Орієнтальні кішки мають струнке, гнучке та мускулисте тіло, невелику клиноподібну голову, прямий ніс і великі загострені вуха. Вони надзвичайно грайливі, енергійні та віддані своїм власникам. Ці тварини дуже соціальні та схильні до прив’язаності, тому за частої відсутності господаря їм рекомендується компанія іншої кішки. Розлука для них є справжнім випробуванням, і вони можуть навіть впасти в депресію.

Догляд за орієнталами не є складним – їм потрібен доступ до їжі, води, лотка та простору для активного руху. Вони не люблять водні процедури, але легко переносять вичісування раз на 7-10 днів. Також їм необхідне регулярне підстригання пазурів, оскільки вони ростуть дуже швидко.

Ще одна особливість орієнталів – їхня "балакучість". Вони мають широкий спектр звуків, від ніжного муркотіння до гучного нявкання, і люблять спілкуватися з господарем. До того ж ці кішки дуже розумні та можуть піддаватися дресируванню, хоча виконуватимуть команди лише за власним бажанням.

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