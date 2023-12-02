Бавовна чи віскоза: постіль з якої тканини найкраще обирати постіль

Вибір постільної білизни – завдання важливе, адже хочеться, щоб тканина була високоякісною і приємною на дотик, без ковтунців і зачіпок, і не втрачала свого кольору. ТСН підкаже, як правильно обирати постільну білизну.

Як вибрати постільну білизну: варіанти матеріалу

Представляємо перелік найпоширеніших матеріалів для постільних комплектів, щоб було легше розібратися в їхніх перевагах та недоліках.

Бавовна

Найпопулярніший матеріал для постільних комплектів. Бавовна не вицвітає, не рветься, і чудово вбирає вологу. За високих температур може скорочуватися в розмірі, але це якісний, хоч і не дешевий вибір, який потребує прасування.

Поліестер

Економічний варіант, який може бути будь-якого кольору, не зминається і не сідає. Довго залишається яскравим, вбирає вологу й запахи. Але через синтетичні властивості не дуже "дихає" і може бути незручним для сну в спеку.

Шовк

Дорогий, але має розкішний вигляд і найменше збирає бактерії. Хоча ковзає, та вимагає особливого догляду при пранні та прасуванні.

Віскоза

Виготовлена із целюлози, приємна на дотик та дихає, але слабо вбирає вологу. Не підходить для літньої спеки і вимагає обережного догляду.

Льон

Приємний для тіла, екологічний і витримує багаторазове прання. Має високу терморегуляцію і не утворює ковтунців, але може бути дорогим і мнеться.

Яка постільна білизна краща за якістю: варіанти плетіння ниток

Часто виробники зазначають у складі не матеріал, а плетіння ниток. Існують кілька варіантів плетіння.

Сатин

Виготовлений з двох видів ниток, де виворіт – шорсткий, а лицьовий бік – гладкий. Приємний на дотик, ідеальний для зими, але може бути незручним у спеку.

Бязь

Хрест-навхрестне плетіння, дешевий варіант, що зберігає тепло і пропускає повітря. Невибагливий в догляді.

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Поплін

Тонший, блискучий і приємний до тіла варіант, який вартує менше за сатин.

Трикотаж

Гіпоалергенний та якісний матеріал, який добре тягнеться, ідеальний для простирадел на гумці. Кращий варіант - бавовняний трикотаж.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати постільну білизну.

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