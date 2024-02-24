Хліб в рукаві з рум'яною скоринкою: лайфхак приготування
Хліб в рукаві з рум'яною скоринкою: лайфхак приготування
БЛОГ
ХЛІБ В РУКАВІ
Саме випікання в рукаві забезпечує таку рум’яну скоринку . Знали такий лайфхак.
Так, це не звичний для всіх нас спосіб випікання. Але через те, що хліб готується в рукаві, він буде ще й дуже ніжним всередині
Інгредієнти:
• Вода — 400 мл;
•Цукор — 1,5 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Дріжджі сухі — 12 г;
• Борошно пшеничне — 600 г;
• Олія в тісто 2 ст.л (+ 3 ст.л. для змащування поверхні).
Процес приготування:
1. Замісити тісто, накрити харчовою плівкою й залишити в теплому місці на 2 години.
2. Потім обім’яти, придати форму батона й присипати борошном.
3. Гострим ножем зробити надрізи.
4. Помістити в рукав та залишити на 15 хв.
5. Духовку розігріти до 180°.
6. Випікати протягом 1 години або до румʼяної скоринки.
Готово.