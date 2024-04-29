Грибна юшка: ароматна страва карпатської кухні
Це страва карпатської кухні, самобутня та дуже ароматна.
Її готують в казанах, на відкритому вогні.
Та я знаю як приготувати таку ж вдома.
Інгредієнти:
• Сухі білі гриби/печериці — 70 г;
• Картопля — 2 шт;
• Цибуля — 1 шт;
• Морква — 1 шт;
• Борошно — 2-3 л;
• Твердий сир;
• Лавровий лист — 1 шт;
• Часник — 1 зубець.
Приготування:
1. Гриби замочити на ніч. Далі процідити настій і відставити.
2. В каструлю з водою кладемо нарізану картоплю і ставимо варитися.
3. Подрібнюємо грибочки та обсмажуємо на пательні.
4. Додаємо до бульйону!
5. Пасеруємо цибулю з морковкою, додаємо спеції.
6. На олії обсмажуємо борошно з паприкою. Змішуємо з овочами й ще пасеруємо 5 хвилин.
7. Додаємо сметану і проціджений грибний настій (приблизно 100 мл), щоб вийшов соус.
8. В кінці до соусу додаємо плавлений сирок для пікантності. І старанно перемішуємо до однорідності.
9. Додаємо соус до супу, спеції на смак та лавровий лист. Накриваємо кришкою і даємо настоятись протягом 20 хв, щоб юшка увібрала в себе весь аромат грибів.
Подавати гарячою, можна додати сметани.