Графік магнітних бур до кінця квітня: коли та скільки ударів доведеться пережити

У п'ятницю, 26 квітня, на Землі триває чотирибальна магнітна буря, яка почалася ще у вівторок, 23 квітня. Вона битиме упродовж трьох діб і завершиться 29 квітня.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, геомагнітні бурі виникають унаслідок викидів сонячної маси та спалахів на поверхні Сонця, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю. Стикаючись з її магнітосферою, сонячна радіація провокує геомагнітну активність.

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Магнітні бурі можуть призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.

Коли магнітні бурі у квітні 2024

Календар магнітних бур. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Календар магнітних бур. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Ознаки впливу магнітних бур:

Головний біль: це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.

Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.

Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість, кошмари.

Погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія.

Загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.

Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості: деякі люди більш чутливі до магнітних бур, ніж інші. Люди похилого віку та діти зазвичай більш чутливі до магнітних бур. Люди з хронічними захворюваннями більш схильні до негативного впливу магнітних бур. Чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.

Як захиститися від магнітних бур:

Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.

Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.

Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.

Приймати вітаміни: вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур.

Приймати ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.

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