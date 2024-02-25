Готуйтесь до весни: коли та як потрібно обприскувати сад від хвороб та шкідників

Коли потрібно обробляти рослини та дерева в саду від шкідників та хвороб

Навесні сад потребує захисту від хвороб та шкідників. Для цього рекомендується провести чотири обприскування. Перше з них – викорінююче, яке проводять до пробудження бруньок.

Дотримуючись цих порад, якими поділились на сайті zaxid.net, ви зможете захистити свій сад від хвороб та шкідників і отримати хороший урожай.

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Коли проводити перше обприскування:

Орієнтуйтесь на температуру: коли вдень вона стабільно тримається +4-6°C, можна починати обробку.

Це зазвичай друга половина лютого - початок березня.

Дерева ще сплять, тому можна використовувати розчини з високою концентрацією.

Чим обробляти:

Карбамід (сечовина) - ефективний проти шкідників та збудників хвороб.

- ефективний проти шкідників та збудників хвороб. Препарати міді (мідний купорос, бордоська суміш, "Блу Голд") - захищають від кокомікозу, моніліозу, плодових гнилей.

(мідний купорос, бордоська суміш, "Блу Голд") - захищають від кокомікозу, моніліозу, плодових гнилей. Залізний купорос - бореться з основними захворюваннями плодово-ягідних культур, а також ефективний проти моху на стовбурах дерев.

Варіанти обробок:

Карбамід (700 г) + мідний купорос (50 г) на 10 л води. 300 г мідного купоросу на 10 л води. Бордоська суміш: 300 г мідного купоросу + 100-300 г негашеного вапна на 10 л води. "Блу Голд" (30 мл) на 5 л води. Залізний купорос (500 г) на 1-2 л води, довести об'єм до 10 л.

Рекомендації:

Проводьте обприскування вранці, коли дерева просохли після нічних заморозків.

Перед обприскуванням приберіть опале листя.

Обробляйте не тільки крону дерев, а й пристовбурні кола.

Кущі смородини та жимолості прокидаються рано. Якщо бруньки на них вже набрякли, використовуйте препарати для другого обприскування або пропустіть обробку.

Важливо:

Залізний купорос можна використовувати для останньої осінньої та першої весняної обробки.

Мідний купорос також можна використовувати восени та навесні, чергуючи з залізним купоросом.

Обов'язково поновіть побілку стовбурів дерев або обгорніть їх агроволокном, щоб захистити від морозобоїн.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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