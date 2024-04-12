Готуємось до свята: рецепт заварної сирної паски з родзинками
Готуємось до свята: рецепт заварної сирної паски з родзинками
Втомилися від традиційної паски на дріжджовому тісті? Цей рецепт заварної паски з сиру стане чудовою альтернативою та приємно здивує ваших близьких!
Чому варто спробувати:
- Незвичайний смак: заварна паска нагадує ніжний чизкейк з приємним сирним ароматом.
- Легкість приготування: не потребує дріжджового тіста та складних вимішувань.
- Оригінальна подача: стане чудовим доповненням до класичної паски або самостійним десертом.
Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний - 1 кг
- Сметана - 250 г
- Вершкове масло - 250 г
- Яйця курячі - 8 шт.
- Цукор - 500 г
- Родзинки - 400 г
- Цукор ванільний - 20 г
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Приготування:
- Сирну масу: Розітріть сир з вершковим маслом до пухкої маси. Додайте сметану, збиту з цукром, розтерті жовтки та ванільний цукор. Родзинки промийте, обсушіть і додайте до сирної маси. Білки збийте в піну та акуратно вмішайте.
- Заварювання: Викладіть сирну масу в емальований посуд і нагрівайте на маленькому вогні, постійно помішуючи, до появи першої бульбашки. Зніміть з вогню, остудіть до кімнатної температури, перемішайте і розкладіть у змащені маслом форми.
- Застигання: Залиште паску застигати на кілька годин. Потім переверніть, викладіть на блюдо і прикрасьте за бажанням.
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