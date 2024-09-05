Готуємось до блекаутів: як продовжити тривалість роботи батареї ноутбука

Сучасні ноутбуки стали невід'ємною частиною нашого життя, а їхня мобільність безпосередньо залежить від стану акумулятора. Щоб максимально продовжити термін служби батареї, варто дотримуватися кількох простих правил. Про це пише РБК.

Чому акумулятори деградують?

Основною причиною деградації літій-іонних акумуляторів є хімічні процеси, що відбуваються всередині них. Кожен цикл заряджання-розряджання призводить до незначного зношування. Крім того, на термін служби впливають такі фактори:

Температура: Високі або низькі температури пришвидшують деградацію акумулятора.

Високі або низькі температури пришвидшують деградацію акумулятора. Глибина розряду: Часті повні розряди негативно впливають на ємність батареї.

Часті повні розряди негативно впливають на ємність батареї. Кількість циклів заряджання: Кожен цикл заряджання зменшує ємність акумулятора.

Як продовжити життя акумулятора ноутбука?

Оптимізація заряджання:

Ідеальним варіантом є підключення зарядного пристрою тоді, коли це необхідно. Більшість сучасних ноутбуків мають вбудовану функцію, яка запобігає повному заряджанню акумулятора, коли це не потрібно. Якщо ви плануєте зберігати ноутбук протягом тривалого часу, заряджайте його до 50%.

Контроль температури:

Не ставте ноутбук на м'які поверхні, такі як ковдри або подушки. Забезпечте хорошу вентиляцію. Не залишайте ноутбук на морозі.

Оптимізація енергоспоживання:

Знизьте яскравість екрану. Вимкніть непотрібні програми. Оновлюйте операційну систему та драйвери.



Регулярне обслуговування:

Очищайте вентиляційні отвори. Перевіряйте стан акумулятора за допомогою спеціальних програм.



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Особливості догляду за акумуляторами MacBook та Windows:

MacBook:

Функція Optimized Battery Charging автоматично оптимізує заряджання.



Можна додатково налаштувати режим низького енергоспоживання.

Windows:

Функція Smart Charging (якщо доступна) виконує аналогічні функції, що й Optimized Battery Charging.



Налаштування енергоспоживання можна змінити в параметрах системи.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете значно продовжити термін служби акумулятора вашого ноутбука і насолоджуватися його роботою протягом тривалого часу. Пам'ятайте, що правильний догляд за акумулятором – це інвестиція в довговічність вашого пристрою.

Нагадаємо, ми вже писали, як подовжити життя ноутбука.

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