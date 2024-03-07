ГОСТи в СРСР: що насправді було в ковбасі по 2,20

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У коментарях до моєї розповіді про радянську кухню деякі читачі написали про те, що мовляв "в СРСР усі продукти робилися за ГОСТами", розуміючи слово "ГОСТ" як синонім слова "якість". Мовляв, якщо був ГОСТ, то і якість була.

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На самом деле никакого отношения к качеству ГОСТы не имели — это просто описание различных составляющих и их процентных соотношений, которые могут использоваться в продукте. Подчеркиваю — МОГУТ. Так, помимо первых строчек текста, где указывалось, например, что колбаса должна содержать 75% мяса, существовали еще весьма обширные примечания, в которых указывалось, на что можно заменить мясо. По ГОСТу таким заменителем мяса могла быть смесь из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы, чем успешно и пользовались производители.

Вот, например, известный ГОСТ 23670-79 от 1979 года в редакции года 1980 (вареная колбаса и сосиски): "Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной".

Вполне официально, по ГОСТу, в колбасе могло практически не быть мяса. И это только по официальным нормам, не считая воровство на местах и всякие "производственные схемы". В сосисках по ГОСТу допускалось 10%-е содержание мяса; что же там было в реальности (насколько уменьшали эти 10%) — остается только гадать.

В общем, качество советских продуктов, "сделанных по ГОСТу" — это миф. Настоящие "мясные" колбасы, балыки и сосиски конечно тоже существовали — но распределялись, в основном, через спецмагазины для партноменклатуры и были доступны только для партийных чиновников, "блатных" и проверяющих. Так что нетрудно догадаться, из какой семьи происходит очередной восхвалитель качественного питания в СССР — вполне допускаю, что в его семье кушали балыки и рябчиков в то время, как 90% населения жило голодно и бедно.