Гості будуть у захваті: рецепт пікантних квашених баклажанів на зиму

Поки триває сезон баклажанів, саме час подумати про запаси на зиму. Цей овоч зберігає свою користь і чудово смакує у будь-яку пору року. Квашені чи мариновані баклажани стануть доречним доповненням до гарніру, м’яса, риби або просто шматочка хліба.

Про це пише ТСН. Для приготування знадобляться близько півтора кілограма баклажанів, трохи моркви, солодкий і гострий перець, часник та зелень. Овочі попередньо готують: баклажани надрізають уздовж, залишаючи краї цілими, і відварюють у каструлі, після чого ставлять під гніт на пів години, щоб вони позбулися гіркоти та зберегли щільність. У цей час готують маринад, заливаючи спеції окропом та залишаючи охолонути, а також подрібнюють зелень і часник, труть моркву та нарізають солодкий перець.

Начинкою заповнюють баклажани, обгортають їх стеблами селери й складають у широку миску. Овочі заливають холодним маринадом, накривають марлею та залишають для квашення на п’ять–сім днів. Після цього страва готова до вживання й чудово смакуватиме взимку.

