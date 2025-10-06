Гості будуть у захваті: рецепт консервованих помідорів з чорнобривцями на зиму

Замість традиційних спецій у цьому рецепті використовуються ароматні квіти чорнобривців, які надають овочам особливого смаку та ніжного квіткового аромату. Головна перевага — простота приготування: стерилізація не потрібна, тож процес консервації стає значно швидшим.

Про це повідомляє кулінарний канал YouTube.

Інгредієнти для однієї дволітрової банки:

помідори — стільки, скільки вміститься в банку (краще брати різного розміру та кольору);

квітки чорнобривців — приблизно 11 штук (для літрової банки — 4–5);

перець чилі — невеликий шматочок;

духмяний перець — 2 горошини;

чорний перець — близько 10 горошин;

сіль — 1 столова ложка без гірки;

цукор — 2 столові ложки (можна з гіркою);

оцет 9% — 50 мл (приблизно 3 столові ложки).

Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Як готувати: Банки потрібно ретельно вимити з содою та висушити, стерилізація не обов’язкова. На дно покладіть перець чилі, духмяний і чорний перець. Потім щільно заповніть банку помідорами, чергуючи їх із квітками чорнобривців.

Залийте овочі окропом до самого верху, накрийте кришкою і залиште на 10–15 хвилин, щоб помідори прогрілися. Після цього акуратно злийте воду в каструлю — вона стане основою для маринаду. У банку з помідорами додайте сіль, цукор і оцет.

Злиту воду доведіть до кипіння та знову залийте нею помідори доверху. Одразу закатайте банку, кілька разів обережно переверніть, щоб розчинилися всі спеції, а потім поставте її кришкою донизу, укутайте рушником і залиште до повного охолодження.

Такі помідори чудово зберігаються в погребі чи прохолодному місці.

Також, радимо звернути увагу на рецепт смородинового варення на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!