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Гості будуть у захваті: рецепт апельсинового чаю

Ціхоцька Марія

Гості будуть у захваті: рецепт апельсинового чаю

Відчуйте вибух свіжості та тепла з кожним ковтком цього неймовірного напою. Апельсиновий чай не лише зігріє вас у холодну днину, але й подарує приємну прохолоду в спекотний літній день.

Секрет цього чаю – апельсин у трьох іпостасях: ароматна цедра, соковитий сік та шматочки стиглого плоду. А для любителів гірчинки можна додати цедру лимона або лайма. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 2 апельсини
  • 10 г імбиру
  • 2 склянки води
  • 1/6 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. чорного листового чаю
  • Цукор за смаком

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Приготування:

  1. Підготуйте апельсини: ретельно вимийте, обсушіть рушником. З одного апельсина натріть цедру на грубій тертушці, а з обох вичавіть сік. Другий апельсин наріжте невеликими шматочками. Очистіть і наріжте тонкими скибочками імбир.
  2. Закип'ятіть воду: влийте воду в каструлю, додайте цедру та імбир, доведіть до кипіння. Через 5 хвилин всипте сіль.
  3. Заваріть чай: додайте чайний лист, кип'ятіть 1 хвилину.
  4. З'єднайте всі компоненти: процідіть чай, влийте апельсиновий сік, додайте цукор. Покладіть шматочки апельсина в чашки, розлийте чай.

Насолоджуйтесь ароматним та зігріваючим апельсиновим чаєм!

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