Гортензія залишиться без квітів: що не можна робити з рослиною перед зимою

Листопад часто є чимось на кшталт перехідного місяця, сходинкою між осінню та зимою. У цей час садівникам важливо переконатися, що вони підготували рослини до зими.

Коли справа доходить до обрізання, цього слід уникати для деяких рослин. Зокрема, це стосується гортензій, повідомляє Express.co.uk.

За словами фахівців, несвоєчасна обрізка може вплинути не тільки на цвітіння, але й на силу та здоров’я рослини. Рослини, які не варто обрізати в листопаді:

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Весняно-квітучі кущі

Це такі рослини, як азалії, рододендрони, форзиція та бузок, які розпускають бутони восени. Обрізаючи їх у листопаді, ви, ймовірно, зріжете квіти наступної весни.

Гортензії

Деякі види, як-от дуболистна та великолиста гортензії, формують свої квіткові бруньки на старій деревині. Обрізка в листопаді може видалити ці бутони, що зменшує цвітіння гортензій на наступний сезон.

Багаторічники і трави

Багато багаторічних рослин і декоративних трав становлять інтерес для дикої природи взимку та є середовищем існування. Вони також можуть захистити крону рослини від пошкодження холодом. Правда, до ранньої весни їх необхідно зрізати.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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