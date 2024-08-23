Гороскоп на вихідні: хто отримає фінансову вигоду, а хто нове кохання

Час летить неймовірно швидко і на порозі передостанні вихідні літа-2024. Гороскоп говорить, що одразу для кількох знаків зодіаку це може подарувати приємні несподіванки.

Комусь доля підготувала приємні фінансові сюрпризи, а на когось очікують нові вершини у особистому житті. Про цей йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

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Овен

Зірки пророкують, що найближчими вихідними у вашому астральному небі звільниться позитивна енергія, яка зробить вас більш чутливими, оптимістичними та творчими, а також буде супроводжувати бажання подобатися і привертати увагу оточуючих. Немає перешкод чи обмежень для впевненості чи чарівності і це також причина, по якій очікуються важливі події. Хороші зірки також принесуть вам подарунок прихильності від друзів або тих, з ким ви вирішили розпочати проект, водночас почне народжуватися щось цінне.

Рак

Як кажуть астрологи, від найближчих вихідних можна очікувати матеріального щастя, а також інших приємних новин. Ви також повинні бути в дуже гарному настрої, адже сам Місяць запрошує вас зазирнути в минуле, зробити здоровий самоаналіз і взяти кермо майбутнього у свої руки. У цей момент мудрість керує вашими діями, допомагає реалізувати ідеали та проекти, тому варто використовувати корисні контакти в повній мірі.

Козеріг

За даними гороскопу, на вас чекають дуже приємні вихідні без жодних перешкод, адже нічого в ньому не буде невизначеним, потертим або втомливим. Крім того, він буде швидким, спритним і без емоційних умов, тому приділіть час собі, своєму здоров'ю і не забувайте присвятити себе тому, що вам найбільше подобається. Будьте готові бути сповненими енергії, і ваші швидкі рефлекси будуть чудовими. Зелене світло також сяє під час шопінгу, тому сміливо задовольняйте своє марнославство і купуйте щось.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які не можуть відмовитися від алкоголю.

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