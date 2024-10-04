Гороскоп на 4 жовтня: Риби отримають гарні новини, а Козерогу слід уникати обіцянок

Хочете дізнатися, що чекає вас 4 жовтня? Зірки прогнозують, що Овен зможе легко вирішити накопичені проблеми, а Леву доведеться чіткіше висловлювати свої думки, щоб отримати допомогу. Водолій може відчути обмеження у своїй свободі, а Рибам день принесе приємні сюрпризи. Читайте повний гороскоп для всіх знаків зодіаку і дізнавайтеся більше про свій день!

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Овен

Сьогодні вам вдасться легко вирішити накопичені проблеми, якщо проявите трохи наполегливості. Будьте впевненими у своїх діях, щоб успішно довести справи до кінця.

Телець

Варто виконати всі свої зобов’язання, адже ваша репутація під загрозою. Якщо результат залежить від інших, відверта розмова допоможе розв'язати питання.

Близнюки

Навколо вас панує напруга, але не дозволяйте їй вивести вас з рівноваги. Продовжуйте працювати в тому ж ритмі, адже Уран підтримує ваші взаємини.

Рак

Вранці можливе відчуття перевтоми, але ввечері вам знадобляться сили для спілкування з молодшими родичами. Це вимагатиме зосередженості.

Лев

Ваші наміри можуть бути не зрозумілими для інших. Спробуйте чіткіше формулювати свої думки, аби отримати підтримку і допомогу.

Діва

Не втрачайте сьогоднішній шанс! Ваша робоча діяльність буде під загрозою через зацікавлену у вас особу, тому дійте обережно.

Терези

Не піддавайтеся на порожні обіцянки, адже минулий досвід вчить вас обережності. Краще покладайтесь на факти, а не на слова.

Скорпіон

Хтось намагатиметься поставити під сумнів ваші претензії. Проте ви зможете довести, що вам належить те, чого ви прагнете.

Стрілець

Сьогодні вам вдасться владнати непорозуміння завдяки отриманій інформації. Це не стане для вас несподіванкою, але допоможе швидко реагувати.

Козеріг

Не обіцяйте те, чого не впевнені виконати. Уникайте будь-яких угод сьогодні, бо ризикуєте зробити невдалий вибір.

Водолій

Вчорашнє відчуття ейфорії зникне, і ви можете відчути, що ваша свобода обмежена. Не дозволяйте іншим використовувати вашу довіру.

Риби

День обіцяє бути цікавим: якщо ви очікуєте на гостей або новини, вони принесуть вам приємні сюрпризи. Залишайтеся спокійними.

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