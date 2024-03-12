Голуб, який не вміє літати, дружить з цуценям, яке не вміє ходити (милі фото)

У світі тварин часто відбуваються дивовижні речі, свідченням тому є історія про неймовірну дружбу між маленьким чихуахуа та голубом. Обидвоє мають фізичні вади – цуценя не може ходити, а голуб – літати.

Як повідомляє CNN, голуб Герман та собака Лунді живуть у притулку для тварин The Mia Foundation. Вони "познайомилися" у салоні авто, коли співробітники притулку везли їх до ветеринарної клініки.

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"Попри свої обмеження, вони виявили надзвичайний зв'язок, який здавалося, перетинає всі бар'єри", – пише видання.

У притулку прокоментували, що маленький голуб Герман, який був поранений, та цуценя Лунді опинилися разом у притулку, де вони стали сусідами. Їхні спільні переживання зблизили їх, і вони намагалися підтримувати один одного. Навіть персонал притулку помітив, як ці два незвичайні друга шукали одне одного та проводили час разом.

Цей зворушливий зв'язок надихнув відповідальних за притулок на такий крок, який можливо змінить життя цих тварин назавжди. Вони вирішили дозволити Лунді та Герману жити разом в одній клітці, розуміючи, що ця дружба важлива для обох тварин.

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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