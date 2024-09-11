Головоломка, що підкорила мережу: спробуйте знайти число серед солодощів за 7 секунд

Нова задача, яка змусила багатьох фанатів головоломок замислитися, виглядає ось так. На зображенні представлені кекси, шоколадні десерти та пончики.

Це справжня мрія для поціновувача солодощів, адже на картині показані різнобарвні варіанти різних тортів, пише thesun.

Хоча всі бачать смачні ласощі, на картинці заховано певне число. Його потрібно знайти за 7 секунд.

Знайдіть серед солодощів число за 7 секунд. Джерело: thesun Знайдіть серед солодощів число за 7 секунд. Джерело: thesun

Чи здатні ви виявити число до того, як сплине час?

Ця ілюзія є особливо важкою через численні яскраві кольори, які можуть відвернути вашу увагу.

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Такі візуальні головоломки можуть стати відмінним тренуванням для мозку. Вони сприяють розвитку більш ефективного мислення та спрощують процес розв'язання задач.

Число вісім розташоване у лівій частині картинки.

Розгадака головоломки. Джерело: thesun Розгадака головоломки. Джерело: thesun

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