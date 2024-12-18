Рік Змії 2025: що не можна вішати на ялинку, аби не залучити невдачу

Новий рік завжди приносить очікування чудес, і підготовка до нього стає особливим ритуалом. У 2025 році свято проходитиме під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії за китайським календарем.

Однією з традицій, яка допомагає залучити удачу, є декорування ялинки відповідно до символіки року. Щоб догодити Змії та не відштовхнути її благословення, важливо дотримуватися кількох правил у виборі прикрас, нагадує uaportal.

Чого уникати у новорічному декорі

Гострі краї та незграбні форми

Змія асоціюється з гладкістю та гармонією. Тому скляні кулі з гострими краями краще замінити на м'які, округлі форми. Такі прикраси створюють відчуття безпеки та комфорту.

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Дзвіночки

Гучні звуки не відповідають спокійній енергії Змії. Варто відмовитися від дзвіночків та музичних інструментів як елементів декору. Навіть декоративні фігурки барабанів, гармонії чи труб краще залишити для іншого випадку.

Яким кольором прикрашати ялинку. Джерело: pexels.com Яким кольором прикрашати ялинку. Джерело: pexels.com

Занадто яскраві прикраси

Змія надає перевагу природним і приглушеним відтінкам, таким як зелений, сірий, коричневий. Надто блискучі чи кислотні кольори можуть створити дисгармонію та "відлякати" успіх.

Пластикові прикраси

Змія цінує природність, тому декор із пластику не рекомендується. Краще використовувати натуральні матеріали, як-от дерево, метал або скло, які відповідають стихії року.

Як прикрасити ялинку у 2025 році. Джерело: pexels.com Як прикрасити ялинку у 2025 році. Джерело: pexels.com

Символи вогню

Змія уникає асоціацій із вогнем, тому фігурки свічок чи гірлянди у формі свічок можуть стати небажаним елементом. Вибирайте більш традиційні кулясті чи природні форми.

Бенгальські вогні

У рік Змії краще утриматися від використання бенгальських вогнів. Вони можуть налякати символ року своєю яскравістю та нагадуванням про стихію вогню.

Як прикрасити ялинку 2025 року рік Змії

Як красиво прикрасити ялинку. Джерело: pexels.com Як красиво прикрасити ялинку. Джерело: pexels.com

Замість перерахованих елементів варто зосередитися на простих, натуральних прикрасах у природних відтінках. Дерев’яні фігурки, скляні кулі з матовим покриттям і текстильні вироби ідеально доповнять святкову атмосферу.

Який колір на Рік Змії

Рік Зеленої Дерев'яної Змії, який настане у 2025 році, вимагає уваги до кольорів, що символізують стихії дерева та гармонію з природою. Основні кольори року:

Зелений – головний відтінок, який уособлює стихію дерева. Це символ зростання, оновлення, життєвої енергії та стабільності.

Коричневий – доповнює стихію дерева, асоціюється з надійністю, силою та природною рівновагою.

Сірий – нейтральний і спокійний, цей колір створює гармонію та не порушує внутрішній спокій Змії.

Бежевий – м’який і теплий відтінок, що асоціюється з натуральністю й комфортом.

У декорі, одязі чи святкових елементах краще уникати занадто яскравих або блискучих кольорів, таких як червоний чи кислотно-жовтий, які можуть відштовхувати символ року. Замість цього варто зосередитися на природних відтінках, що створюють відчуття гармонії та затишку.

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