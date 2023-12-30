Головні прикмети пращурів: Що що треба зробити на Новий рік 2024, щоб у домі завжди були гроші

Чому перед новим роком треба віддавати борги та прибирати

Новий рік – це час нових починань і сподівань. Багато людей вірять, що дотримання певних народних прикмет допоможе залучити гроші в прийдешньому році.

Звичайно, не можна гарантувати, що дотримання цих прикмет гарантує вам фінансове благополуччя в наступному році. Однак, якщо ви вірите в них, то вони можуть допомогти вам створити позитивний настрій і зарядити себе на успіх, пише РадіоТрек.

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Ось деякі з найпопулярніших прикмет:

Поверніть всі борги до Нового року. Вважається, що якщо ви залишите борги на наступний рік, то весь рік будете переслідувати фінансові проблеми.

Не купуйте подарунки на останні гроші. Це може призвести до того, що ви будете відчувати нестачу грошей весь наступний рік.

Це може призвести до того, що ви будете відчувати нестачу грошей весь наступний рік. Проведіть генеральне прибирання будинку перед Новим роком. Чистий будинок - це символ достатку.

Чистий будинок - це символ достатку. Не виносите сміття з дому після 12 години дня. Вважається, що разом зі сміттям ви можете винести з дому і своє фінансове благополуччя.

Вважається, що разом зі сміттям ви можете винести з дому і своє фінансове благополуччя. Прикрасьте ялинку не лише гірляндами та іграшками, але й цукерками та паперовими банкнотами. Чим багатша буде ялинка, тим успішнішим буде ваш рік.

Приготуйте смачні і різноманітні страви на святковий стіл. Символом Нового 2024 року є Дракон, тому йому сподобаються страви з м'яса, риби та морепродуктів.

Символом Нового 2024 року є Дракон, тому йому сподобаються страви з м'яса, риби та морепродуктів. Не забудьте поставити на стіл сільничку. Вважається, що сіль допомагає відлякати негатив і нечисть, які можуть завдати фінансових проблем.

Вважається, що сіль допомагає відлякати негатив і нечисть, які можуть завдати фінансових проблем. Перевірте свій одяг перед Новим роком. В кишенях не повинно бути дірок, інакше гроші "витікатимуть".

В кишенях не повинно бути дірок, інакше гроші "витікатимуть". Вибирайте для святкування новий одяг. Це допоможе вам не економити на нових речах у прийдешньому році.

Це допоможе вам не економити на нових речах у прийдешньому році. Не прибирайте страви зі столу після того, як гості розійдуться. Залиште на ньому фрукти, цукерки та хліб, щоб залучити матеріальне благополуччя.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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