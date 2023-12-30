Головні прикмети пращурів: Що що треба зробити на Новий рік 2024, щоб у домі завжди були гроші
Чому перед новим роком треба віддавати борги та прибирати
Новий рік – це час нових починань і сподівань. Багато людей вірять, що дотримання певних народних прикмет допоможе залучити гроші в прийдешньому році.
Звичайно, не можна гарантувати, що дотримання цих прикмет гарантує вам фінансове благополуччя в наступному році. Однак, якщо ви вірите в них, то вони можуть допомогти вам створити позитивний настрій і зарядити себе на успіх, пише РадіоТрек.
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Ось деякі з найпопулярніших прикмет:
- Поверніть всі борги до Нового року. Вважається, що якщо ви залишите борги на наступний рік, то весь рік будете переслідувати фінансові проблеми.
- Не купуйте подарунки на останні гроші. Це може призвести до того, що ви будете відчувати нестачу грошей весь наступний рік.
- Проведіть генеральне прибирання будинку перед Новим роком. Чистий будинок - це символ достатку.
- Не виносите сміття з дому після 12 години дня. Вважається, що разом зі сміттям ви можете винести з дому і своє фінансове благополуччя.
- Прикрасьте ялинку не лише гірляндами та іграшками, але й цукерками та паперовими банкнотами. Чим багатша буде ялинка, тим успішнішим буде ваш рік.
- Приготуйте смачні і різноманітні страви на святковий стіл. Символом Нового 2024 року є Дракон, тому йому сподобаються страви з м'яса, риби та морепродуктів.
- Не забудьте поставити на стіл сільничку. Вважається, що сіль допомагає відлякати негатив і нечисть, які можуть завдати фінансових проблем.
- Перевірте свій одяг перед Новим роком. В кишенях не повинно бути дірок, інакше гроші "витікатимуть".
- Вибирайте для святкування новий одяг. Це допоможе вам не економити на нових речах у прийдешньому році.
- Не прибирайте страви зі столу після того, як гості розійдуться. Залиште на ньому фрукти, цукерки та хліб, щоб залучити матеріальне благополуччя.
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