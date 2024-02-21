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Головні правила: як правильно підготувати сад до весни

Ігор Романько

Як правильно підготувати рослини та сад до весни

Весна вже на порозі, а це значить, що час готуватися до нового дачного сезону. Щоб нічого не пропустити і зробити все правильно, рекомендуємо ознайомитися з нашим списком 12 важливих кроків з підготовки саду до весни.

Підготувавши сад до весни заздалегідь, ви зможете з першими променями сонця насолодитися красою та ароматом ваших рослин, пише OBOZREVATEL.

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1. Огляньте рослини:

  • Перевірте, чи не постраждали ваші рослини від морозів і вітрів.
  • Полікуйте або пересадіть ті, що потребують допомоги.

2. Обріжте дерева та кущі:

  • Видаліть мертві, хворі та пошкоджені гілки.
  • Обробіть зрізи, щоб запобігти інфекції.
  • Не обрізайте дерева, коли температура нижче 2°C.

3. Приберіть сміття:

  • Зберіть обламані гілки, торішнє листя та інше сміття.
  • Подрібніть органічні відходи і відправте в компост.
  • Зберіть торішні плоди, щоб уникнути розмноження шкідників.

4. Обробіть дерева захисними речовинами:

  • Побеліть стовбури вапном.
  • Обробіть рослини інсектицидами та фунгіцидами.

5. Захистіть сад від гризунів:

  • Замініть обв'язку на стовбурах дерев.
  • Притоптайте сніг навколо дерев.

6. Проведіть щеплення:

  • Перевірте живці та проведіть щеплення.
  • Продезінфікуйте інструменти.

7. Подбайте про мульчу:

  • Вкрийте ґрунт навколо рослин мульчею.
  • Залиште невелике коло навколо рослини відкритим.

8. Перевірте інвентар:

  • Заточіть і очистіть садові інструменти.
  • Перевірте газонокосарку та іншу техніку.

9. Огляньте посадковий матеріал:

  • Перевірте розсаду, живці, цибулини та насіння на наявність гнилі та хвороб.
  • Докупіть те, що вам потрібно.

10. Займіться плануванням ділянки:

  • Створіть план саду, де ви будете розміщувати клумби, трави та декор.

11. Поремонтуйте садові споруди:

  • Перевірте огорожі, теплиці, сараї та шпалери.
  • Відремонтуйте або пофарбуйте їх.

12. Внесіть добрива:

  • Збагатите ґрунт мінеральними або органічними добривами.
  • Збирайте талу та дощову воду для поливу.
  • Спорудіть місце для компосту.

Пам'ятайте:

  • Краще почати підготовку до весни трохи раніше, ніж запізнитися.
  • Не бійтеся експериментувати та пробувати нові методи.
  • Найголовніше – доглядати за своїм садом з любов'ю, і він обов'язково відповість вам взаємністю.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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