Головні правила: як правильно підготувати сад до весни
Весна вже на порозі, а це значить, що час готуватися до нового дачного сезону. Щоб нічого не пропустити і зробити все правильно, рекомендуємо ознайомитися з нашим списком 12 важливих кроків з підготовки саду до весни.
Підготувавши сад до весни заздалегідь, ви зможете з першими променями сонця насолодитися красою та ароматом ваших рослин, пише OBOZREVATEL.
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1. Огляньте рослини:
- Перевірте, чи не постраждали ваші рослини від морозів і вітрів.
- Полікуйте або пересадіть ті, що потребують допомоги.
2. Обріжте дерева та кущі:
- Видаліть мертві, хворі та пошкоджені гілки.
- Обробіть зрізи, щоб запобігти інфекції.
- Не обрізайте дерева, коли температура нижче 2°C.
3. Приберіть сміття:
- Зберіть обламані гілки, торішнє листя та інше сміття.
- Подрібніть органічні відходи і відправте в компост.
- Зберіть торішні плоди, щоб уникнути розмноження шкідників.
4. Обробіть дерева захисними речовинами:
- Побеліть стовбури вапном.
- Обробіть рослини інсектицидами та фунгіцидами.
5. Захистіть сад від гризунів:
- Замініть обв'язку на стовбурах дерев.
- Притоптайте сніг навколо дерев.
6. Проведіть щеплення:
- Перевірте живці та проведіть щеплення.
- Продезінфікуйте інструменти.
7. Подбайте про мульчу:
- Вкрийте ґрунт навколо рослин мульчею.
- Залиште невелике коло навколо рослини відкритим.
8. Перевірте інвентар:
- Заточіть і очистіть садові інструменти.
- Перевірте газонокосарку та іншу техніку.
9. Огляньте посадковий матеріал:
- Перевірте розсаду, живці, цибулини та насіння на наявність гнилі та хвороб.
- Докупіть те, що вам потрібно.
10. Займіться плануванням ділянки:
- Створіть план саду, де ви будете розміщувати клумби, трави та декор.
11. Поремонтуйте садові споруди:
- Перевірте огорожі, теплиці, сараї та шпалери.
- Відремонтуйте або пофарбуйте їх.
12. Внесіть добрива:
- Збагатите ґрунт мінеральними або органічними добривами.
- Збирайте талу та дощову воду для поливу.
- Спорудіть місце для компосту.
Пам'ятайте:
- Краще почати підготовку до весни трохи раніше, ніж запізнитися.
- Не бійтеся експериментувати та пробувати нові методи.
- Найголовніше – доглядати за своїм садом з любов'ю, і він обов'язково відповість вам взаємністю.
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