Геніальна ідея: Навіщо заморожувати твердий та кисломолочний сир

Як правильно заморозити сир порціями, щоб він довго не псувався

Сир – це смачний і корисний продукт, який часто використовують для приготування різних страв. Якщо ви купуєте сир, але не плануєте його використовувати відразу, можна заморозити його.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете правильно заморозити сир і зберегти його свіжим і корисним на довгий час, пише сайт "Одна хвилина".

Читайте також: Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу

Щоб заморозити сир правильно, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Використовуйте тільки свіжий сир.

Перед заморожуванням сир потрібно герметично упакувати.

Можна обгорнути сир харчовою плівкою або помістити його в пластиковий або скляний контейнер.

Якщо ви вирішили зберігати сир у контейнері, залиште трохи вільного місця, оскільки сир розширюється під час заморожування.

Після повного розморожування сир не можна заморожувати ще раз.

Алгоритм заморожування сиру:

Натріть сир на терці або наріжте на шматочки. Розділіть сир на порції. Помістіть сир у герметичний контейнер, залишаючи трохи вільного місця. Позначте дату заморожування на контейнері. Обгорніть контейнер харчовою плівкою або звичайним пакетом, щоб уникнути потрапляння сторонніх запахів. Зберігайте сир у морозильній камері при температурі не менше -18 градусів.

Термін зберігання кисломолочного сиру в морозильній камері становить 1-2 місяці.

Поради щодо розморожування сиру:

Найкраще розморожувати сир в холодильнику на нижній полиці протягом 24 годин.

Якщо вам потрібно розморозити сир швидше, помістіть його в герметичний пакет і занурте в холодну воду.

Не розморожуйте сир при кімнатній температурі, оскільки він може втратити свої смакові якості.

Пропонуємо дізнатися, як просто зробити твердий сир удома. Також раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!