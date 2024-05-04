Де посадити перець, щоб виріс великим: поради городників

Перець – це не лише улюблений овоч на столі, але й справжній виклик для багатьох городників. Не завжди вдається виростити м'ясисті, солодкі плоди, адже ця культура потребує не лише сприятливих умов, але й правильних "сусідів".

Сьогодні ми поділимося секретами досвідчених городників, які допоможуть вам зібрати втричі більший урожай перцю. Про це пише ТСН.

Де найкраще посадити перець:

Захищена від вітру ділянка з достатньою кількістю сонячного світла. Перець не любить протягів, тому важливо знайти місце, де він буде повною мірою освітлюватися сонцем.

Перець не любить протягів, тому важливо знайти місце, де він буде повною мірою освітлюватися сонцем. Після огірків, баштанних, бобових або капусти. Ці культури залишають у ґрунті поживні речовини, які необхідні для росту та розвитку перцю.

Ці культури залишають у ґрунті поживні речовини, які необхідні для росту та розвитку перцю. Не рекомендується садити перець після картоплі або помідорів. Ці культури мають спільні хвороби, тому розсада може заразитися.

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Які рослини посадити поряд з перцем:

Базилік. Ця пряна трава відлякує шкідників, які не переносять її запаху.

Ця пряна трава відлякує шкідників, які не переносять її запаху. Материнка, майоран, петрушка, зелена цибуля. Ці трави не лише захищають перець від хвороб та шкідників, але й покращують його смак.

Ці трави не лише захищають перець від хвороб та шкідників, але й покращують його смак. Чорнобривці. Ці квіти захищають перець від грибкових захворювань та нематод.

Важливо! Не садіть поряд з перцем томати, баклажани та картоплю, адже ці культури є його конкурентами за поживні речовини.

Додаткові поради:

Дотримуйтесь сівозміни. Не садіть перець на одному місці більше двох років поспіль.

Не садіть перець на одному місці більше двох років поспіль. Регулярно поливайте перець. Ця культура потребує рясного поливу, особливо в спекотну та суху погоду.

Ця культура потребує рясного поливу, особливо в спекотну та суху погоду. Підгодовуйте перець мінеральними та органічними добривами. Це допоможе йому краще рости та плодоносити.

Це допоможе йому краще рости та плодоносити. Захищайте перець від шкідників та хвороб. Для цього можна використовувати як хімічні, так і біологічні засоби захисту.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай.

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