Де посадити перець, щоб виріс великим: поради городників
Перець – це не лише улюблений овоч на столі, але й справжній виклик для багатьох городників. Не завжди вдається виростити м'ясисті, солодкі плоди, адже ця культура потребує не лише сприятливих умов, але й правильних "сусідів".
Сьогодні ми поділимося секретами досвідчених городників, які допоможуть вам зібрати втричі більший урожай перцю. Про це пише ТСН.
Де найкраще посадити перець:
- Захищена від вітру ділянка з достатньою кількістю сонячного світла. Перець не любить протягів, тому важливо знайти місце, де він буде повною мірою освітлюватися сонцем.
- Після огірків, баштанних, бобових або капусти. Ці культури залишають у ґрунті поживні речовини, які необхідні для росту та розвитку перцю.
- Не рекомендується садити перець після картоплі або помідорів. Ці культури мають спільні хвороби, тому розсада може заразитися.
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Які рослини посадити поряд з перцем:
- Базилік. Ця пряна трава відлякує шкідників, які не переносять її запаху.
- Материнка, майоран, петрушка, зелена цибуля. Ці трави не лише захищають перець від хвороб та шкідників, але й покращують його смак.
- Чорнобривці. Ці квіти захищають перець від грибкових захворювань та нематод.
Важливо! Не садіть поряд з перцем томати, баклажани та картоплю, адже ці культури є його конкурентами за поживні речовини.
Додаткові поради:
- Дотримуйтесь сівозміни. Не садіть перець на одному місці більше двох років поспіль.
- Регулярно поливайте перець. Ця культура потребує рясного поливу, особливо в спекотну та суху погоду.
- Підгодовуйте перець мінеральними та органічними добривами. Це допоможе йому краще рости та плодоносити.
- Захищайте перець від шкідників та хвороб. Для цього можна використовувати як хімічні, так і біологічні засоби захисту.
Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай.
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