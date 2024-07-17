Газіровка, содова, чи шипучка: як українською назвати газовані напої

Чи звертали ви увагу, що багато хто вживає слово "газіровка", коли йдеться про газовану воду? Насправді це слово є калькою з російської мови і не вживається в українській літературній мові.

Як же ж правильно назвати цей освіжаючий напій? Як пише NV, Ольга Багній, авторка та ведуча програми "Правильно українською" на Радіо Трек, дає чітку відповідь: "газованка".

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"Влітку ми п'ємо багато води", - каже вона. "Хтось любить газовану, хтось - негазовану. Хтось взагалі любить чай або навіть гарячий компот. Але повернімося до води. Дуже часто газовану воду називають "газіровкою". Але це ж російське слово".

Натомість українська мова має власний, чарівний термін для цього напою - "газованка". Запам'ятайте: "газовану воду ми називаємо не "газіровка", а "газованка".

Ольга Багній раніше пояснювала, чому не варто казати "все рівно". Вона зауважила, що "все рівно" – це калька з російської, якщо йдеться про використання словосполучення у значенні "однаково" чи "байдуже".

Мовознавиця зазначила, що в українській мові потрібно казати "все одно", "байдуже", "однаково", або "однаковісінько".

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