Френч на короткі нігті: 5 яскравих новорічних варіантів

Френч – це безсмертна класика і чудовий варіант новорічного манікюру. Він може бути як стриманим, так і яскравим. Обирайте з 5 трендових варіантів, які пропонує Радіотрек.

Білий

Білий французький манікюр – це завжди стильна класика. Щоб надати йому святкового вигляду, додайте блискітки, зображення зірочок чи сніжинок.

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Синій

Синій – ще один чудовий вибір для зимового манікюру. Робіть кінчики нігтів синіми та прикрашайте їх блискітками, хвилями чи рисунками сніговиків.

Зелений

Щоб привітати Рік Дракона, оберіть зелений колір для французького манікюру. Доповніть його золотом, створивши гірлянди з кольоровими іграшками чи маленькими білими ялинками. Або просто додайте блискітки.

Червоний

Червоний дизайн завжди виглядає святково і привертає увагу. Додайте зимові малюнки, такі як новорічні гірлянди, сніговики, Санта-Клауси, на прозоре тло нігтів. Або можна обмежитися блискітками.

Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр застарів у 2023 році.

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