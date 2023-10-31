Французький пиріг за 30 хвилин: рецепт клафуті з помідорами та оливками

Солоний варіант відомого французького пирога за рецептом від Shuba. Він так само просто готується, лише треба зробити тісто, а замість фруктів покласти овочі.

Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу

Спосіб приготування:

Яйця курячі – 3 шт.

Борошно пшеничне – 300 г

Молоко – 150 мл

Томати чері – 10 шт.

Оливки без кісточок – 5 шт.

Сир моцарела – 250 г

Сіль – за смаком

Спосіб приготування:

1. Збийте яйця та змішайте з борошном. Повільно додайте молоко та перемішайте.

2. Застеліть форму пергаментом та вилийте туди суміш.

3. Зверху викладіть нарізану моцарелу, помідори чері та оливки. За потреби посоліть.

4. Випікайте пів години при 180°C.

Радимо також звернути увагу на рецепт кокосового пирога з яблуками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!