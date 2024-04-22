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Здоров'я

Чинники, що впливають на здоров'я, про які ніхто не замислюється

Тетяна Фіалкова

Чинники, що впливають на здоров'я, про які ніхто не замислюється
Чинники, що впливають на здоров'я, про які ніхто не замислюється

"Здоров'я треба добувати самому, а лікарі лікують хвороби" – наголошував М. Амосов.

Стан організму постійно у поступовій динаміці змінюється, воно статично. І цієї секунди ваші параметри здоров'я йдуть або на відновлення, або знаходяться в процесі погіршення.

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Как понять, какие процессы преобладают в организме? Осознанно и объективно взвесить все факторы, которые влияют на ваш организм.

~ что из ежедневной типичной для вас пищи исцеляет вас, а что постепенно губит здоровье? Что из пищи перегружает вас тяжелыми металлами/пластиком, повышает процесс воспаления в кишечнике и общий воспалительный фон? А что снижает воспаление и блокирует свободнорадикальное окисление в организме?

~ вода, которую вы пьете ежедневно, точно очищает ваше тело? А может в каждом вашем дне преобладают напитки, которые усугубляют свободнорадикальное окисление и истощают ваши надпочечники? Нейтрализуют витамины и минералы, создавая их хронический дефицит?

~ ваш сон восстанавливает и омолаживает вас? Или постепенно нарушает ваш гормональный фон и метаболизм?

~ вы ежедневно наносите на тело то, что питает ваш организм или перегружает очередными ксенобиотиками?

~ в какой посуде ежедневно готовите пищу? А пьете напитки? Пластик, тефлон, алюминий, силиконовое покрытие?

~ что витает в воздухе дома, в машине и на работе? Испарения от пластиковой мебели/окон или синтетического аромадиффузора?

~ ваши мысли и поступки в преобладающем большинстве имеют созидательный или разрушительный характер?

~ воздух, которым вы дышите, насколько сильно перегружает ваше тело тяжелыми металлами? И помогаете ли вы регулярно фазам детоксикации организма нейтрализовать и вывести все неестественные токсические метаболиты из тела? Или они постепенно депонируются в нем и усиливают хроническое воспаление?

Одна маленькая царапинка на теле не повредит организму. А если таких царапинок миллион и они повторяются регулярно? Организм будет все сильнее болеть и в конце концов раньше времени погибнет. Так и наши незаметные нездоровые привычки изо дня в день ухудшают нашу динамику в самочувствии.

И никакие нутрицевтики неспособны решить эту задачу, пока в вашей жизни системно перевешивают чашу весов негативные факторы.

Джерело:instagram.com

Здоров'я