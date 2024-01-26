Щоденне приймання душу може зашкодити: лікарка ошелешила поясненням

Зазвичай вважається, що щоденний душ є необхідною частиною гігієни. Однак недавнє дослідження показало, що це може бути не так.

Доктор Мері Стівенсон, доцент кафедри дерматології Нью-Йоркського університету Langone Health, стверджує, що частота прийняття душу залежить від ряду факторів, включаючи тип шкіри, вік і рівень активності, пише Mirror.

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"У людей з нормальною шкірою, які не займаються спортом або не живуть в жаркому кліматі, нема потреби приймати душ щодня. Двічі на тиждень буде достатньо", – сказала вона.

Для людей з чутливою шкірою або людей, які займаються спортом або живуть в жаркому кліматі, може бути потрібно приймати душ частіше. Однак навіть у цих випадках не обов’язково милити все тіло.

"Ви можете просто помити під пахвами, пахом і ногами. Це місця, де від вас смердить", – сказала доктор Стівенсон.

Мило є миючим засобом, який руйнує верхній шар жиру на шкірі. Цей шар допомагає захистити шкірний бар’єр і зберігає зволоженість клітин. Надмірне використання мила може пошкодити цей шар, що може призвести до сухості, роздратування та навіть шкірних захворювань.

Доктор Стівенсон рекомендує використовувати ніжні продукти для миття, такі як гіпоалергенні засоби для очищення шкіри або дитячі шампуні. Вона також радить приймати душ не довше трьох хвилин і тримати воду теплою, а не гарячою.

Отже, наступного разу, коли ви будете думати про те, чи пора вам приймати душ, зупиніться і подумайте, чи це дійсно необхідно. Ви можете здивуватися, дізнавшись, що вам потрібно приймати душ рідше, ніж ви думаєте.

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