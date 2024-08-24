Цей рецепт захочеться повторити: мариновані помідори на зиму без стерилізації

Мариновані помідори – це смачна закуска, яка часто присутня на наших столах. Під час маринування частина вітамінів, особливо вітаміну С, руйнується. Проте, інші вітаміни групи В та деякі мінерали все ще присутні.

Пропонуємо рецепт маринованих помідорів на зиму, який не потребує стерилізації, тому більша частина вітамінів та мікроелементів в продуктові залишаться. Цей простий і швидкий спосіб консервування дозволить зберегти всі вітаміни та аромат свіжих помідорів.

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Що вам знадобиться (на три літрові банки):

Помідори - 2-2,5 кг

Перець солодкий - 2 шт.

Петрушка - 6 гілочок

Перець горошком - 12 шт.

Часник - 6 зубків

Маринад:

Вода - 2 л

цукор - 5 ст. ложок

сіль - 1,5 ст. ложки

Оцет 9% - 3 ст. ложки

Як приготувати:

Що класти в мариновані помідори. Джерело: Скриншот з youtube.com/@smachna_storinka Що класти в мариновані помідори. Джерело: Скриншот з youtube.com/@smachna_storinka

Помідори ретельно вимийте і залийте холодною водою на годину. Кріп і листя смородини також промийте і замочіть у воді на 15 хвилин. Простерилізуйте банки і покладіть на дно кожної банки по кілька горошин перцю. Щільно укладіть помідори та шматочки перцю в банки. Також покладіть гілочки петрушки. Залийте помідори окропом, накрийте кришками і залиште на 10-15 хвилин. Потім воду злийте.

Приготування маринаду: доведіть воду до кипіння, додайте сіль, цукор, спеції та оцет. Варіть маринад 15 хвилин.

Залийте помідори гарячим маринадом до самого верху банки. Закатайте кришками.

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