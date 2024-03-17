Це не хижаки: вчені ошелешили відкриттям, хто є найстрашнішим серійним убивцею на Землі

Дослідження, проведене командою вчених зі Швеції та Великої Британії під керівництвом Роба Кука, розкрило приголомшливі дані про втрати видів у пташиному світі, спричинені діяльністю людини.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі New Humanist, дії людей могли призвести до зникнення близько 1400 видів птахів, що становить один з восьми видів у світі, пише cursorinfo.co.il.

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Вчені встановили, що острови стали основними місцями масового вимирання птахів, зокрема, дії людини призвели до зникнення численних видів пернатих. Ці втрати, особливо трагічні, враховуючи важливу роль птахів у екосистемах, включаючи запилення рослин і поширення насіння.

Дослідження надихає до дій у боротьбі за охорону природи. Вчені відзначають, що дрібні заходи, такі як розміщення годівниць та обмеження доступу вуличних кішок, можуть допомогти, але вирішальними стають значніші дії, такі як відновлення природних довкілля та боротьба з кліматичними змінами.

Дослідження, крім того, стає серйозним дзвінком тривоги для людства, наголошуючи на необхідності посилення зусиль у збереженні різноманітності природи та забезпеченні майбутнього птахів у мінливому світі.

Ці відкриття відкривають новий вимір у розумінні взаємозв'язку між людством та природою, ставлячи перед сучасним суспільством великі виклики щодо збереження біорізноманіття та збалансованого співіснування з іншими формами життя на Землі.

Раніше науковці дізналися, що бачить людина перед смертю.

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