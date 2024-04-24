Ці жіночі засоби допоможуть захистити светри та піджаки від плям поту: як застосувати

Гігієнічні прокладки, якими користуються жінки, можуть бути застосовані зовсім не за призначенням. Вони мають здатність поглинати вологу, тож їх використовують у побуті й завдяки цій абсорбуючій властивості.

Як повідомляє santeplusmag, прокладки використовують як устілки ті, чиї ноги надто пітніють, або ті, хто хоче позбутися плям поту на одязі, який не рекомендується прати щодня. Наприклад, це стосується піджаків, светрів, кардиганів. Особливо корисними будуть ароматизовані гігієнічні засоби.

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Прокладки можна використовувати як поглиначі поту. Все що потрібно зробити – це приліпити прокладку до місця на одязі, яке прилягає до внутрішньої частини плечового згину, тобто – області пахв. Таким чином ви убезпечите себе від появи плям поту на одязі. Упродовж дня ви зможете легко змінити промоклу прокладку, відкріпивши її та змінивши на суху.

Використання прокладок для поглинання поту. Джерело: santeplusmag.com Використання прокладок для поглинання поту. Джерело: santeplusmag.com

Щобільше, ці прокладки можна використовувати як устілки у спортивному взутті, або приліпити їх на внутрішню частину туфель в області п'ятки. Тоді взуття не буде натирати п'яти.

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