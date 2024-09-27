Ці речі краще викинути зі своєї шафи: топ антитрендів осені - 2024

Світ моди постійно змінюється, проте деякі речі вже давно втратили свою актуальність і навряд чи повернуться до трендів. Використання таких елементів гардеробу може негативно вплинути на ваш загальний вигляд. Фахівці з моди рекомендують позбутися 4 типів одягу, які вже не відповідають сучасним тенденціям. Про це пише ТСН.

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Надмірно декоровані блузи

Елементи з мережива, об'ємні рукави та численні банти вже не в моді. Сучасні тренди віддають перевагу простоті та вишуканості. Обирайте блузи прямого силуету, однотонні, без зайвих прикрас, виготовлені з якісних матеріалів. Нині в тренді класичний стиль та комфорт.

Антитренди - 2024. Джерело: Pixabay Антитренди - 2024. Джерело: Pixabay

Светри з синтетичних матеріалів

Такі вироби швидко втрачають форму після прання. Краще вкласти кошти у светри з натуральних волокон, які виглядають елегантно і прослужать довше.

Антитренди - 2024. Джерело: Pixabay Антитренди - 2024. Джерело: Pixabay

Занадто обтягуючі джинси

Цей фасон вже не актуальний, хоча багато жінок все ще його носять. Віддайте перевагу джинсам прямого крою вільного силуету, які підкреслять вашу фігуру і створять елегантний образ. Для повсякденного стилю чудово підійдуть джинси-бойфренди або вільного крою.

Антитренди - 2024. Джерело: Pixabay Антитренди - 2024. Джерело: Pixabay

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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