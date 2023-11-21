Ці лайфхаки здивують навіть досвідчених господинь: Як використовувати яблучний оцет

Яблучний оцет вже давно завоював прихильність кулінарів, але його корисні властивості можна використовувати не лише за плитою. Давайте розглянемо три неочікувані способи використання яблучного оцту для покращення дому.

Яблучний оцет — це не лише кулінарний інгредієнт, але і відмінний засіб для чистки та оновлення різних поверхонь у домі. Спробуйте ці неочікувані застосування, і ви будете вражені результатами, пише useti.org.

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Проблема неприємних запахів у холодильнику знайома багатьом. Ви можете легко вирішити цю проблему за допомогою яблучного оцту. Просто нанесіть оцет на ганчірку, обробіть поверхню холодильника, а потім витріть її сухо. Після такого очищення ваш холодильник знову буде пахнути свіжістю та чистотою.

Плями жиру на кухонних поверхнях — це загальновідома проблема. Щоб легко впоратися з цим завданням, розведіть яблучний оцет з водою у співвідношенні 1:1 і використовуйте цю суміш для прибирання. Ваша кухня буде блищати чистотою.

Якщо ваш змішувач або раковина виглядають не так, як раніше, вам не потрібно купувати нові. Використайте яблучний оцет для їхнього оновлення. Просто вимийте їх, а потім відполіруйте за допомогою яблучного оцту. Результат вас приємно здивує.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

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