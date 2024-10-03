Ці джинси будуть на піку моди восени - 2024: названо найстильніші моделі

Джинси залишаються невід'ємним елементом сучасного гардеробу, дозволяючи створювати різноманітні модні ансамблі незалежно від сезону. Якщо ви ще не спробували темно-сині джинси з необробленого деніму (raw denim), зараз саме час ознайомитися з найактуальнішими моделями цього сезону. Про це пише РБК.

Baggy джинси: зручність у поєднанні з модою Ці штани з низькою талією та просторим кроєм забезпечують максимальний комфорт, не жертвуючи стилем. Вони чудово підходять для різних типів фігур, надаючи образу відтінок невимушеності та розслабленості.

Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

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Джинси-підкови: нестандартний дизайн Справжнім трендом стали штани з вигнутими широкими холошами, що звужуються до низу. Їхня форма, що нагадує підкову, робить їх універсальним вибором для різних заходів, додаючи образу оригінальності.

Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

Джинси з відворотами: сучасний штрих Широкі джинси з підгорнутими краями завоювали прихильність модниць. Ви можете або самостійно підвертати штанини, або обрати моделі з готовими манжетами. Цей тренд гармонійно поєднується як з взуттям на підборах, так і з комфортними черевиками.

Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

Надзвичайно довгі джинси: puddle pants Цей тренд вражає своєю екстремальною довжиною. Штанини, що стеляться по землі, створюють ефект "калюжі". Джинси puddle можна носити як з високими підборами, так і з масивним взуттям. Однак варто бути обережними: такі моделі не найкращий вибір для вологої погоди.

Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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