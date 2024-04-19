Ці чотири кімнатні рослини виживуть, навіть якщо ви про них забудете

Кімнатні рослини не лише прикрашають ваш будинок, але й можуть очищати повітря. І навіть якщо ви не маєте зеленого пальця, ви можете вибрати стійкі та прості у догляді рослини, щоб додати зелені до вашого інтер'єру.

Низка рослин буде рости та навіть квітнуть, якщо ви не дуже дбайливо ставитиметеся до догляду за ними, переконують фахівці з santeplusmag.com.

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Ось кілька кращих варіантів кімнатних рослин, які легко вирощувати:

Епіфітний кактус також відомий як орхідея-кактус, є одним з найпростіших у догляді видів кактусів. Ця рослина має плоскі звисаючі стебла з округлими зубцями по краях. Вона стійка та вимагає мінімального догляду, оскільки не потребує частого поливу і не вимагає особливих умов.

Орхідея-кактус Орхідея-кактус

Епіфіллум ангулігер, або дизокактус (Epiphyllum anguliger) також є простим у догляді. Він має соковиті листки з зубчастими краями, що надають йому характерний зигзагоподібний вигляд. Цей вид також не вимагає частого поливу і може витримувати тривалі періоди посухи.

Эпіфіллум ангулігер Эпіфіллум ангулігер

Хлорофітум, або павутинник, є стійкою кімнатною рослиною, яка добре переносить різні умови вирощування. Він не потребує частого поливу і може витримувати тривалі періоди посухи. Крім того, він може ефективно очищати повітря в приміщенні.

Хлорофітум Хлорофітум

Аспідістра, відома також як "зелений дракон", є ще одним простим у догляді варіантом для вашого будинку. Ця рослина вимагає мінімального поливу і може витримувати тривалі періоди посухи. Вона також добре переносить недостаток світла і може рости в умовах недостатнього освітлення.

Аспідістра Аспідістра

Ці стійкі та прості у догляді кімнатні рослини можуть стати чудовим доповненням до вашого інтер'єру, навіть якщо у вас мало часу або вмінь для догляду за ними.

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