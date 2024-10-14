Є лише 13 секунд: той, хто знайде павука, має гарний зір

Візуальні головоломки дозволяють перевірити гостроту зору та уважність. Чим складніше завдання, тим цікавіше його розгадувати.

Спробуйте віднайти павука на зображенні за 10 секунд, якщо ж встигнете швидше, то ускладніть завдання й пошукайте приховану на малюнку цукерку. Цією головоломкою на уважність поділилося видання milenio.com.

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Це візуальне завдання складається з двох часин. Спочатку потрібно віднайти павука, а потім, якщо у вас вийде, й цукерку. Якщо ви прийняли виклик і вважаєте, що зможете виконати завдання за менший час, продовжуйте пошуки.

Загадка. Джерело: Dudolf.com Загадка. Джерело: Dudolf.com

Підказка: павука легко сплутати з чорними елементами, тому дуже ймовірно, що ви це вже бачили, але погано розрізнили.

Якщо завдання виявилося заскладним, подивіться на зображення знизу й побачите відповідь.

Відповідь. Джерело: Dudolf.com Відповідь. Джерело: Dudolf.com

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