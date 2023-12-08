Є загроза обвалу: у Києві на пів року закриють рух метро на одній з гілок

Через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями "Теремки" та "Либідська" з 9 грудня там буде зупинено рух. Таке рішення ухвалила 8 грудня Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківської лінії метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" і "Деміївською" доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті КМДА в п'ятницю.

Ремонтні роботи триватимуть 6 місяців.

Нагадаємо, ми вже писали, де покататись на лижах та сноубордах у Києві.

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