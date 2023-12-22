Є ризик захворіти на рак: фахівці сказали, чому не можна пити гарячий чай чи каву

Нове дослідження показує, що вживання дуже гарячих напоїв, таких як чай або кава, може підвищити ризик раку стравоходу на 90 відсотків.

Дослідження, проведене в Ірані, показало, що люди, які пили 700 мл чаю при температурі 60°C (140F) або вище, мали на 90 відсотків вищий ризик розвитку раку стравоходу, ніж ті, хто вживав напої при нижчій температурі. Про це пише видання Express.

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Рак стравоходу — це неконтрольоване зростання аномальних клітин харчової трубки (стравоходу). Це трубка, яка переносить їжу з рота в шлунок.

Автори дослідження, опублікованого в International Journal of Cancer, заявили, що їхні висновки "підтверджують попередні дослідження, які пов’язують вживання гарячих напоїв з підвищеним ризиком раку стравоходу".

Дослідники закликали людей почекати, поки гарячі напої охолонуть, перш ніж пити їх.

"Поки ви даєте чаю трохи охолонути, перш ніж пити його, або додайте холодне молоко, тоді ви навряд чи підвищите ризик раку", — додала Джорджина Хілл з Cancer Research UK.

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