Якщо залишились жовтки: Як приготувати пісочний бісквіт

Як зробити бісквіт на жовтках без білків

Пишний бісквіт на жовтках – це простий і смачний рецепт, який підійде для початківців. Бісквіт виходить дуже ніжним і пористим, а готується дуже швидко.

Рецептом поділились на сайті kolizhanka.net. Для того, щоб бісквіт вийшов пишним, важливо, щоб яйця і масло були кімнатної температури. Не збивайте тісто міксером на високих обертах, щоб не зіпсувати його структуру. Готовність бісквіту перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити з тіста сухою.

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Інгредієнти:

Жовтки (середні) - 6 шт

Борошно - 120 г

Розпушувач - 5 г (1 ч. л.)

Вершкове масло (м'яке) - 100 г

Цукрова пудра - 120 г

Приготування:

У чаші з жовтками збийте вершкове масло і цукрову пудру до однорідної маси. Всипте борошно і розпушувач, і перемішайте лопаткою. Перемішайте тісто міксером на низьких обертах, щоб наситити його киснем. Викладіть тісто в форму для випічки, застелену пергаментом. Випікайте бісквіт в розігрітій до 150 градусів духовці протягом 40 хвилин.

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