Якщо залишились жовтки: Як приготувати пісочний бісквіт
Як зробити бісквіт на жовтках без білків
Пишний бісквіт на жовтках – це простий і смачний рецепт, який підійде для початківців. Бісквіт виходить дуже ніжним і пористим, а готується дуже швидко.
Рецептом поділились на сайті kolizhanka.net. Для того, щоб бісквіт вийшов пишним, важливо, щоб яйця і масло були кімнатної температури. Не збивайте тісто міксером на високих обертах, щоб не зіпсувати його структуру. Готовність бісквіту перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити з тіста сухою.
Читайте також: Пряне та ароматне: як зробити варення з яблук за 5 хвилин
Інгредієнти:
- Жовтки (середні) - 6 шт
- Борошно - 120 г
- Розпушувач - 5 г (1 ч. л.)
- Вершкове масло (м'яке) - 100 г
- Цукрова пудра - 120 г
Приготування:
- У чаші з жовтками збийте вершкове масло і цукрову пудру до однорідної маси.
- Всипте борошно і розпушувач, і перемішайте лопаткою.
- Перемішайте тісто міксером на низьких обертах, щоб наситити його киснем.
- Викладіть тісто в форму для випічки, застелену пергаментом.
- Випікайте бісквіт в розігрітій до 150 градусів духовці протягом 40 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт яблучної шарлотки.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!