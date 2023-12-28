Якщо ви проспали: Як приготувати швидкий та поживний сніданок з лаваша та сиру

Як швидко зробити сніданок з лавашом, сиром та зеленню

Лаваш – це смачний і універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різних страв. Сьогодні ми приготуємо з нього простий і смачний сніданок.

Така страва підійде тим, хто поспішає зранку, адже готується вона дуже швидко і може наситити на продуктивний робочий день. Рецептом поділились на сайті Shuba.

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Інгредієнти:

4 листи тонкого лаваша

400 г твердого сиру

4 зубчики часнику

200 г майонезу

1 пучок кропу

сіль, перець за смаком

Приготування:

Сир натираємо на тертці. Кріп миємо, обсушуємо і дрібно нарізаємо. Часник очищаємо і пропускаємо через прес. У мисці змішуємо сир, кріп, часник, майонез, сіль і перець за смаком. Лаваш розгортаємо на рівній поверхні і рівномірно розподіляємо начинку по всій поверхні. Звертаємо лаваш в рулети і нарізаємо їх на шматочки шириною 3-4 см. Викладаємо рулетики на деко і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин.

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