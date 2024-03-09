Якщо немає багато місця: як можна компактно зберігати взуття

З приходом тепла пора поступово розпрощатися із зимовим гардеробом та підготувати його до наступного холодного сезону. Перед тим, як відкласти теплий одяг, необхідно ретельно його випрати та висушити.

Якщо у вашому розпорядженні багато речей, особливо зимового взуття, а шафа невелика, існують хитрощі, які допоможуть компактно та акуратно їх розмістити, економлячи місце. Про ці лайфхаки розповів УНІАН.

Зимове взуття можна зберігати на низьких полицях, ставлячи один черевик носком до стіни, а інший - п'ятою до стіни.

Високі чоботи також можна розмістити на низьких полицях, попередньо вклавши всередину згорнутий шматок картону, щоб зберегти їхню форму. Один черевик слід поставити п'ятою до стіни, а інший - носком до стіни.

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Зимові кросівки вдасться компактно розташувати у низьких та глибоких полицях. У такому випадку п'ятку одного кросівка потрібно поставити до стіни, на носок покласти шматок картону (або використати бахіли), а зверху помістити п'ятку іншого кросівка.

Після того, як взуття буде акуратно розподілено, варто розвісити поруч із ним засоби від комах.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете грамотно організувати простір у шафі та захистити свій зимовий гардероб від пошкоджень під час зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, де категорично заборонено зберігати взуття.

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