Якщо набридли олів'є та вінегрет: Як приготувати смачний салат на святковий стіл

Як зробити салат з продуктів на олів'є та вінегрет

Незвичайні поєднання смаків можуть приємно здивувати, особливо коли мова йде про салати. Хоча існує безліч рецептів для класичних салатів, таких як олів’є чи вінегрет, час випробувати щось нове завжди важливий.

Редакція "Фокус" пропонує унікальний рецепт овочевого салату з оселедцем, який обіцяє враження навіть для справжніх гурманів. Цей оригінальний салат із свіжими овочами та оселедцем приправлений мексиканськими нотками обіцяє стати справжньою окрасою вашого столу.

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За бажанням можна експериментувати та додавати інші інгредієнти, такі як консервований тунець або запечена курка, для створення унікального смакового досвіду.

Інгредієнти:

200 г філе оселедця;

150 г консервованої червоної квасолі;

150 г консервованої кукурудзи;

1 середньої розміру морква;

1 червоний перець;

1 червона цибулина;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. сушеного орегано;

0,5 ч. л. меленого кмину;

0,5 ч. л. копченої паприки.

Спосіб приготування:

Натріть моркву на великій тертці і обсмажте її на оливковій олії до м'якості, додавши кубиками нарізаний червоний перець. Наріжте філе оселедця довгими шматочками і розмістіть у глибокій мисці. Промийте консервовану квасоль та кукурудзу під проточною водою, додайте до оселедця. Очистіть та дрібно наріжте цибулю, додайте до решти інгредієнтів. Додайте до салату обсмажену моркву та перець, орегано, кмин, копчену паприку, полийте оливковою олією, за бажанням додайте нарізаний часник і ретельно перемішайте.

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