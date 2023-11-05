Якщо духовка не працює: як приготувати рибу в посудомийній машині (відео)

Завдяки різним кухонним гаджетам приготування їжі не є проблемою. Зазвичай ми використовуємо плиту, духовку, мультиварку чи мікрохвильову піч. Однак є ще одна побутова техніка, яка може допомогти з приготуванням страв – це посудомийна машина.

Відомий кухар Боб Блумер у коментарі foodnetwork.com поділився лайфхаком, як використати посудомийну машину не за прямим призначенням. Він каже, що такий спосіб дозволить зекономити електрику – поки буде митися посуд, ви будете готувати рибу.

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Фахівець спробував приготувати лосось у посудомийці й стверджує, що у нього вийшло. Важливий момент – потрібно для миття посуду встановити режим, при якому вода нагрівається до 60 градусів.

Для початку потрібно завантажити посудомийку посудом, як ви це робите зазвичай.

Рибу потрібно підготувати так, як ви її готуєте для запікання у духовці. Викладіть її у фольгу та складіть у конверт, краї якого потрібно щільно затиснути.

Конверт з фольги з рибою всередині потрібно помістити на верхню решітку посудомийки. Запускайте режим прання, який нагріє воду до 60 градусів і вище.

Ще один спосіб приготувати рибу у посудомийці – покласти філе лосося у розсіл в банку із закруткою та встановити на верхній поличці, де ви розставляєте посуд. Увімкніть режим прання, а коли посудомийка завершить роботу – витягніть банку, відкрийте та насолоджуйтеся рибою, приготованою на пару.

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