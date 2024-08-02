Якщо боїтесь сонця: як зробити ефект засмаги за допомогою макіяжу

Хто з нас не мріє про красиву засмаглу шкіру, яка надасть обличчю сяйва та свіжості? Однак, тривале перебування під палючим сонцем може завдати шкоди здоров'ю, спричинивши передчасне старіння шкіри, пігментацію та навіть рак. Тож як отримати бажаний ефект засмаги, не наражаючи шкіру на небезпеку? Про це пише vogue.

Секрет засмаглої шкіри від Кайї Гербер

Відома модель Кайї Гербер неодноразово демонструвала бездоганну засмаглу шкіру, яка привертала захоплені погляди. І хоча багато хто вважав, що це результат використання фотошопу, секрет її сяючої шкіри криється у вмілому використанні макіяжу.

Як створити ефект засмаги за допомогою макіяжу?

Візажисти рекомендують скористатися наступною технікою, яку називають "boyfriend blush":

Вибір відтінків: Для створення природного ефекту засмаги обирайте бронзер та рум’яна тепліх відтінків, які максимально наближені до природного рум’янцю. Нанесення бронзера: Нанесіть бронзер на ті ділянки обличчя, які зазвичай найбільше загоряють: вилиці, перенісся, лоб. Додавання рум’янців: Нанесіть кремові рум’яна або рожевий відтінок на вилиці, розтушовуйте вгору та поперек носа. Це створить ефект природного рум’янцю, ніби ви щойно повернулися з прогулянки на свіжому повітрі.

Чому цей спосіб такий ефективний?

Природний вигляд: Завдяки правильному нанесенню макіяжу, шкіра виглядає свіжою і відпочилою, ніби ви щойно повернулися з відпустки.

Завдяки правильному нанесенню макіяжу, шкіра виглядає свіжою і відпочилою, ніби ви щойно повернулися з відпустки. Безпечно: Цей метод дозволяє отримати бажаний ефект засмаги без ризику для здоров’я шкіри.

Цей метод дозволяє отримати бажаний ефект засмаги без ризику для здоров’я шкіри. Універсальність: Техніка "boyfriend blush" підходить для будь-якого типу шкіри та форми обличчя.

Пам’ятайте:

Захист від сонця: Навіть якщо ви не плануєте засмагати, завжди використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF.

Навіть якщо ви не плануєте засмагати, завжди використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF. Догляд за шкірою: Регулярно очищайте та зволожуйте шкіру, щоб зберегти її здоров’я і молодість.

Регулярно очищайте та зволожуйте шкіру, щоб зберегти її здоров’я і молодість. Здоровий спосіб життя: Правильне харчування, достатній сон і фізична активність також сприяють красивому вигляду шкіри.

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