Ялинка простоїть в рази довше: господині назвали 4 лайфхаки

Попри те, що зараз більшість людей купляють штучні ялинки, багато людей залишаються прихильниками живих ялинок, в котрих є один великий мінус - вони швидко висихають та осипаються.Щоб продовжити термін життя ялинки, варто дотримуватись деяких правил.

Про це пише Радіотрек.

Температурний режим

Головна причина висихання ялинки - занадто висока температура у кімнаті та розміщення ялинки поблизу батареї. Краще тримати дерево в холодному місці, біля вікна, з регулярним доступом до свіжого повітря.

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Нестача води

Часто причиною загибелі ялинки є нестача води. Вона потребує півлітра води щоденно, а для великого дерева - ще більше. Важливо, щоб грунт був вологим, але не залишався болотистим. Якщо помічаєте, що ялинка починає висихати, полийте її цукровою водою, це оживить рослину.

Вологість у приміщенні

Непостійна вологість у приміщенні також може сприяти обсипанню ялинки. Тому фахівці рекомендують тримати різдвяне дерево в кімнаті не більше 12 днів. В разі занадто сухого повітря придбайте зволожувач.

Регулярний полив

Зрізана ялинка в'яне без коренів. Щоб продовжити її термін служби, поливайте її прохолодною водою. До речі, рекомендується принести зрізану ялинку в дім за тиждень до Різдва для найкращого вигляду під час свят.

Нагадаємо, ми вже писали, яку ялинку не варто обирати.

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