Елегантне літо-2024: з чим стилізувати спідницю-саронг

Ця модель, що поєднує в собі елементи спідниці та парео, в довжині міді стане чудовим доповненням до міського образу. А для пляжного гардеробу краще вибрати міні-варіант, який можна поєднувати з купальником.

На відміну від спідниці із запахом, спідниця-саронг має просту конструкцію: замість ґудзиків тканина зав'язується на вузол. Про це пише vogue.

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Цей вузол підкреслює талію, а м'які складки тканини дають простір для фантазії. При ходьбі ноги ефектно оголюються.

Спідниця-саронг - це не лише вдалий вибір для пляжного відпочинку. Її можна поєднувати з базовими білими топами, бавовняними сорочками та короткими топами, створюючи стильні образи для міста.

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